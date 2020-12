En el polémico grupo de Whatsapp integrado por ex altos mandos militares afines a la ultraderecha y el franquismo que hablan de "golpes de Estado y fusilamientos" también se carga contra el independentismo catalán. Así lo explica Sandra Sabatés en El Intermedio, donde muestra nuevos mensajes del mismo grupo en el que se puede leer cómo afirman que "algún día alguien tendrá que hacer algo (legal o ilegal) contra esos hijos de p***".

"Qué pena no estar en activo para desviar un vuelo caliente de los Bárdenas a estos hijos de p***", es otro de los mensajes que han escrito estos ex altos cargos. Tras leerlos, El Gran Wyoming no da crédito y explica qué significa realmente este lenguaje militar: "Un vuelo caliente es un ejercicio militar con bombas y misiles reales". Además, el presentador explica en este vídeo qué son las Bárdenas y analiza la gravedad de este tipo de mensajes de militares retirados, a los que les manda un tajante mensaje.

El tajante mensaje de Wyoming a los militares retirados

"No son unos jubilados cualquiera, con el pasado de este país no hay que tomárselos a broma", analiza en este vídeo de El Intermedio El Gran Wyoming sobre los ex altos cargos militares que hablan de golpes de estado y fusilamientos. Además, les manda un mensaje: "Que se limiten a contar batallitas, no a organizarlas".