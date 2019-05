La crítica de los afectados por la saturación en Correos para votar: "Nos han puesto muchas trabas con algo tan importante como la Democracia"

El Intermedio, en su infatigable vocación de servicio público, ha querido ayudar a quienes están esforzándose para participar en las elecciones del 28A aguantando colas infinitas permitiendo que se quejen en el punto de desahogo que el programa ha situado frente a una oficina de Correos.

Una joven relata así su odisea para poder votar: "Pedí el voto hace una semana, cuando me llegó a casa no estaba en mi domicilio así que tuve que hacer dos horas y media de cola para recogerlo en Correos. Ahora, una vez que ya tengo las papeletas he tenido que volver a hacer cola durante una hora y media para votar. Encima el tiempo no acompaña, hace frío y llueve".

"Llevo dos días intentando votar, ayer estuve casi tres horas y hoy he vuelto porque creo que deberíamos de cambiar el país, pero esto no es normal, parece que estamos en un país tercermundista", cuenta otro chico.

"Nos han puesto muchas trabas con algo tan importante como es la democracia", "tendrían que hacer algo para cambiar el sistema de voto por correo", "esto es intolerable, es un fallo muy grande", son algunas de las otras quejas que El Intermedio ha recogido.

Por último, otra chica reivindica que, si bien están "concienciados" de que hay que votar, se necesita "un poco de ayuda y que el proceso se más ágil".

A las dificultades de los que quieren votar por Correos, se suman a los enormes obstáculos que están sufriendo los españoles que viven en el extranjero para ejercer el voto rogado; algo que El Gran Wyoming ha criticado.