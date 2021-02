Tras la encarcelación del rapero Pablo Hasél se están dando diferentes movilizaciones en puntos de toda España. En los días previos, estas protestan han acabado con altercados y disturbios. La agitación social que se vive en las calles está derivando en una tormenta política que enfrenta a Gobierno y oposición y a los socios del Ejecutivo.

El arranque de estas fricciones entre Unidas Podemos y Psoe surgía después del apoyo de la formación morada a las manifestaciones no autorizadas. Pablo Echenique publicaba un tuit dando su apoyo a los jóvenes antifascistas de Madrid y Barcelona, donde se estaban producido disturbios. "Muchos creen que quizás no haya sido su mensaje más acertado, no tuitee en caliente. Me refiero a que esteban en caliente las calles", le recomienda El Gran Wyoming. Además, el presentador critica al PSOE, porque no se pone de acuerdo: "Para Carmen Calvo, el tuit alienta a la violencia, para María Jesús Montero es una manera de pedir una reforma de la ley", señala.