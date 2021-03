La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido, tras estudiar todas las propuestas de convocatorias de manifestaciones y concentraciones, prohibir todas las que han sido comunicadas a las autoridades con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El Delegado del Gobierno alega motivos de salud pública y la ministra de Igualdad asume la decisión de no ir a las manifestaciones, pero denuncia de la persecución que sufre el feminismo. "Como miembro del Gobierno estoy obligada a cumplir las recomendaciones, pero esto no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha feminista por parte de los que tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada", afirma Irene Montero.

Por su parte, El Gran Wyoming destaca que aunque entiende que es por motivos de salud, es verdad que "muchas mujeres tienen razón en cabrearse": "Llevan mucho tiempo escuchando de cara al 8M lo que les ha dicho la autoridad competente, 'tú en casita estás más guapa".