La Fiscalía del Supremo investigará al rey emérito Juan Carlos I. Esta investigación se enmarca en el supuesto cobro por parte de Juan Carlos de una comisión de 100 millones de dólares en 2008 por la construcción del AVE a La Meca.

Eso sí, dada su inviolabilidad, al monarca solo se le investiga por los delitos que pudo haber cometido a partir del 2014, cuando habría realizado movimientos de capital a cuentas de testaferros y examentes. Hablamos entonces de posibles delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

El Gran Wyoming se muestra indignado por esta situación. "Qué vergüenza españoles, sois unos desagradecidos, con todo lo que ha hecho por este país y así se lo pagáis", manifiesta.

Además, asegura no extrañarse de que el rey esté harto y piense en exiliarse en parajes remotos del Caribe o de Galicia, donde le ubican algunos medios.

Eso sí, le hace una recomendación: "Majestad, como español agradecido por su labor le pido que no se precipite", dice Wyoming. "Elija bien, rodéese de sus seres queridos. ¿Por qué no va a vivir con la Infanta Cristina?, al vivir en Suiza puede estar rodeado de lo que más quiere, la familia y sus millones".

El Gran Wyoming va un paso más allá, justificando las acciones del rey. "¿Pudo el rey haber cobrado una comisión de 100 millones de dólares?, no sabemos pero, ¿y qué si lo hizo?. Solo estaba preocupado por sobrevivir", alega.

En aquella época, explica, cobraba menos de 300.000 euros anuales. "¡Eso no es nada!, el rey tenía que alimentar una familia con ocho nietos y dos ositos panda", zanja el presentador.

Otros momentos destacados

En El Intermedio, Sandra Sabatés y El Gran Wyoming han tratado de explicar hasta dónde llega el paraguas de la inviolabilidad del rey Juan Carlos I. Para ello, hacen un repaso a la "ambigua" legislación que regula los privilegios e inmunidades del Jefe de Estado.

"Solo se debería proteger a un rey en el desarrollo de sus funciones y no en actos que podrían ser constitutivos de delito", defiende el presentador.

En otro programa, nada más conocer la noticia, El Gran Wyoming se metió en el papel de 'Wyo 007 al servicio de su majestad' para repasar las claves de la investigación al rey emérito. "¿Se arreglará con un 'Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir'?", se preguntaba el presentador.

Wyoming también afirmó: "No veo al rey Juan Carlos detenido, lo de las esposas nunca fue con él".