La justicia nunca antes había investigado a un rey de España, como ocurrirá ahora que la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha hecho cargo del caso que implica al rey emérito Juan Carlos I. Este podría haber cobrado comisiones por valor de 100 millones de dólares por la construcción del AVE a La Meca.

No obstante, sólo será investigado por los presuntos delitos que haya podido cometer a partir del año 2014, cuando abdicó. Antes de eso, al ser Jefe de Estado era inviolable, por lo que no se le podría juzgar.

¿En qué consiste esa inviolabilidad del rey?. Sandra Sabtés y El Gran Wyomong hacen un repaso a la jurisdicción existente. En España, esa inviolabilidad del rey se recoge en la Constitución. Sin embargo, el artículo que la contempla, el 56.3, es un tanto ambiguo.

Este texto dice que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64". No obstante, no establece por qué tipo de actos está exento de responder ante la justicia: si por los derivados de su función o se amplía a todos los ámbitos de su vida.

Los juristas tampoco se ponen de acuerdo en determinar cuáles son los límites. Muchos entienden que cubre todos los actos del jefe del Estado, pero hay magistrados, como José Antonio Martín Pallín (juez emérito del TS), que recuerda que en todos los sistemas democráticos se reconoce la inmunidad del Jefe de Estado respecto a las actividades propias de su cargo, pero nunca se puede extender a las conductas que no tienen que ver con sus funciones.

Esto se apoya en convenios internacionales como el Estatuto de Roma que regula, entre otras cosas, los privilegios e inmunidades de los jefes de Estado. El documento, firmado por España, determina que el cargo oficial de un Jefe de Estado en ningún caso le eximirá de responsabilidad penal, ni constituirá motivo para reducir la pena".

Tras conocer toda esta información, El Gran Wyoming reconoce que "es lógico que cuando se redactó la constitución se tratase de blindar al rey, para dar estabilidad a la institución. Pero estamos en el año 2020".

Por ello, el presentador manifiesta que "solo se debería proteger a un rey en el desarrollo de sus funciones y no en actos que podrían ser constitutivos de delito". "Parece que seguimos creyendo que los monarcas son elegidos por la gracia de Dios, pero a veces se equivoca, como el resto de los mortales", defiende Wyoming.

En El Intermedio El Gran Wyoming ha justificado que el rey emérito "estaba preocupado por sobrevivir", cuando cobraba menos de 300.000 euros anuales y tenía que alimentar a toda su familia.

Además, ha lanzado una recomendación: que se vaya a vivir a Suiza con la Infanta Elena. "Estará rodeado de lo que más quiere, la familia y sus millones", bromea el presentador.

En otro programa, nada más conocer la noticia, El Gran Wyoming se metió en el papel de 'Wyo 007 al servicio de su majestad' para repasar las claves de la investigación al rey emérito. "¿Se arreglará con un 'Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir'?", se preguntaba el presentador.

Wyoming también afirmó: "No veo al rey Juan Carlos detenido, lo de las esposas nunca fue con él".