Gracias al aumento de la esperanza de vida, se está dando un nuevo fenómeno: se trata de abuelos que cuidan de sus nietos y también de sus padres.

Es el caso de Carmen Blasco, que atiende varios días a la semana a su nieto y a diario a su madre, de 97 años. Tiene 63 años y es funcionaria de Hacienda: "Me quedan dos años para jubilarme. Vivo con mi madre y, cuando puedo, le echo una mano a mi hija, que me necesita para recoger al niño del colegio", ha explicado Carmen.

Su madre tiene movilidad reducida: "Se cayó esta primavera, se rompió la pelvis y eso le reduce aún más la movilidad", ha relatado Carmen, que ha asegurado que no la puede dejar sola: "Tengo una cuidadora pro la mañana cuando voy a trabajar, llego a las tres. Por la tarde, me dedico en cuerpo y alma a ella".

Además, dos o tres días a la semana, va a recoger a su nieto Olmo, de cuatro años, al colegio: "Mi nieto se queda hasta las nueve de la noche porque su mamá y su papá tienen turno de tarde y los sueldos no dan para pagar a una cuidadora", ha narrado.

Su día a día continúa cuidando de su nieto y su madre: "Baño al niño, le pongo el pijama. Mamá viene sobre las 21 horas y ya se lo lleva", ha explicado. Carmen ha asegurado que, a pesar que lo lleva bien, su vida personal ha quedado totalmente relegada: "Este año no me he podido ir de vacaciones porque no tenía con quién dejar a mi madre".

Aún así, Carmen asegura que está "agradecida" y "contenta" de poder llevar adelante "un trabajo, una madre de 97 años y un nieto de cuatro".