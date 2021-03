Ángel Hernández expuso ante la sociedad su historia y la de su mujer para conseguir la ley de Eutanasia. Mostró a través de este programa cómo ayudó a morir a su compañera, enferma de esclerosis múltiple, y lo grabó para que quedara constancia de que ella así lo quería.

Por eso, hoy, tras la aprobación de la ley de la Eutanasia, no puede evitar acordarse de ella: "Me he acordado de mi compañera, y de detalles muy concretos. Me ha puesto casi en el borde de la emoción y del lamento por la situación en la que se encontraba y que desgraciadamente no pudo tener esta medida. Se fue desgraciadamente pensando en lo que me podía ocurrir a mí", ha lamentado.