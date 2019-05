La advertencia de Pablo Simón a los españoles: "El elemento decisivo para el 26M estará en la abstención de los bloques"

En menos de un año, la situación política ha dado un vuelco por completo. Ahora, la clave, más que en ganar está en sumar.

Para las elecciones del 26 M, "los partidos van a tener que buscar alianzas para gobernar", tal y como explica el politólogo Pablo Simón, y ahí, va a estar "lo interesante". Simón ha hecho un repaso a la situación en la que se encuentran las principales formaciones.

El PSOE:

"Por el síndrome de la contaminación entre arenas electorales, el PSOE podría ganar con un efecto de arrastre de las elecciones generales. Incluso podría quedar como primera fuerza en lugares en los que llevan años sin ganar", explica Simón.

La fuerza más votada en 2015 fue el PP, pero los socialistas pudieron pactar para ganar gobiernos autonómicos. En estos comicios, el politólogo insiste en que el PSOE va a aganar, pero "¿va a tener la fuerza suficiente para compensar las pérdidas que tengan sus socios de bloque?", se pregunta.

El Partido Popular:

Para Simón, el partido que lidera Pablo Casado "tiene un elemento positivo respecto a las generales, y es que están en muchos territorios donde sus socios, Vox o Ciudadanos, no tienen representación", con lo que podría ganar votos, indica.

Por ello, el politólogo apunta que sacará peores resultados, pero "podría sumar con otras formaciones".

Ciudadanos:

Según el politólogo, Ciudadanos "está aspirando a convertirse en la primera fuerza en el centro derecha, olvidándose de bisagra". Simón explica que la formación de Rivera quiere que el PP tenga que apoyar su candidatura en algunos lugares para que gobierne, en vez de que lo haga la izquierda.

Unidas Podemos:

"Quiere ser clave para poder sumar", sostiene el politólogo, que afirma que el partido de Pablo Iglesias quiere "formar gobiernos de coalición con el PSOE allí donde sea posible".

En este sentido, las dos grandes capitales son claves. En Barcelona es importante quedar primero, que será quien gobierne el consistorio. En Madrid hay una lógica de bloques, con lo que podría salir primera Manuela Carmena pero acabar gobernando Begoña Villocís si suma más con el PP y Vox.

Vox:

"Yo no les haría de menos. Parece que como no son claves para gobernar no les damos importancia", cuenta Simón. En las generales tuvieron varios puntos fuertes en varias circunscripciones donde ahora podrían sacar muchos concejales y diputados y facilitarían un gobierno del PP, repitiendo el escenario de las andaluzas, según apunta el experto.

La clave en estas elecciones va a estar en la participación electoral. Cuando hay elecciones muy seguidas los ciudadanos suelen cansarse y acercarse menos a las urnas. Además, muchas veces perciben que son menos importantes.

En los últimos comicios hubo una participación masiva." Si en esta ocasión, la izquierda ve un mapa rojo y piensa que lo tiene sencillo, puede desmovilizarse y quedarse en casa, y la derecha, sobre todo Ciudadanos que va a estar muy movilizado, puede ganar gobiernos", asegura Simón. Por eso, para el politólogo, "quién de los bloques se abstenga más en las elecciones va a ser el elemento decisivo".

