Inés Arrimadas: "Trabajo cada día para que no se declare la independencia y no se tenga que suspender la autonomía de Cataluña"

NO ES PARTIDARIA DE SUPRIMIR LA AUTONOMÍA DE CATALUÑA

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament Inés Arrimadas asegura en El Intermedio no ser partidaria de suprimir la autonomía de Cataluña si se produce una declaración unilateral de independencia. "Trabajo cada día para que no se declare la independencia y no se tenga que suspender la autonomía de mi comunidad autónoma". La futura líder de la oposición asegura que llegar a ese escenario "sería un fracaso absoluto de un proyecto político de país". "Hay otras alternativas", añade.