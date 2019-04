WYOMING DESCUBRE LOS PARECIDOS ENTRE RAJOY Y AZNAR

El Intermedio analiza las declaraciones de Aznar en las que asegura que no es responsable de la contabilidad B del PP ya que él se "ocupaba de las cosas de Gobierno, no de otra cosa" y Wyoming ha descubierto que es la misma frase que utilizó Rajoy en el juicio de Gürtel: "No estaba dedicado a estos asuntos, yo era presidente del Gobierno".