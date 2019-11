La investidura de Pedro Sánchez todavía está en el aire y parece que el PSOE no tiene 'un plan b'. Pablo Casado ha descartado definitivamente la abstención del PP en la sesión de investidura.

El líder del Partido Popular ha asegurado que no se puede fiar del presidente en funciones: "Ha traicionado, a Rivera, a Rajoy... ¿por qué no me iba a traicionar a mí?".

Unas palabras que dejan alucinado a El Gran Wyoming, quien le manda un mensaje desde El Intermedio: "¡Por favor señor Casado, anímese, que es muy joven, como siga por este camino se va a convertir en un hombre solitario y amargado...¡será Aznar!".

Otros momentos destacados

PSOE y Unidas Podemos han propuesto vetar a Vox. Para ello quieren contar con el apoyo del PP, en cuyas filas hay todo tipo de opiniones, aunque su líder, Pablo Casado, defiende que no se harán cordones sanitarios a "partidos constitucionalistas", una afirmación que ha rebatido El Gran Wyoming: "A ver, si quiere apoyar la entrada de Vox en la Mesa del Congreso, hágalo, pero, por lo menos, ahórrenos estas declaraciones públicas de amor".

Una esvástica y una hoz con un martillo: eso es lo que ha mostrado un parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas; pero se ha olvidado de un detalle que Dani Mateo no ha dejado pasar desapercibido: "Más que un obrero de derechas eres el chapuzas de derechas".