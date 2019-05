El discurso de Wyoming ante las "injusticias" que viven las personas solteras: "Deberíamos de tener descuentos por rupturas numerosas"

Sandra Sabatés explica en el programa que los solteros pagan más que las personas que viven en pareja. En el supermercado no hay muchos productos preparados para el consumo individual y la subida del precio de los alquileres repercute doblemente sobre aquellos que viven solos.

Por eso, El Gran Wyoming ha querido lanzar un mensaje a aquellos solteros que viven una "situación tan injusta". "He tenido un sueño. He soñado con un mundo en el que los solteros no éramos reprimidos ni discriminados por no tener una pareja con la que compartir Netflix", arranca el presentador.

"Un mundo en el que podamos ir al hotel y no tengamos que pagar como una pareja. Tenemos que estar unidos, si ellos tienen descuentos por familia numerosa nosotros deberíamos tenerlos por rupturas numerosas", reivindica Wyoming.

Pero sobre todo, lo que Wyoming quiere es "entrar en un restaurante y pedir una paella sin escuchar el típico: 'Lo siento, mínimo para dos personas'". "Quiero una paella y la quiero para mi sólo", defiende Wyo.

