El Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y su reprobación en el Congreso de los Diputados, después de conocer un documento que evidencia que le cese de Diego Pérez de los Cobos fue por no informar de las investigaciones judiciales.

El líder del PP, Pablo Casado ha indicado que con la revelación de dicho documento se demostraría que Pedro Sánchez mintió a los españoles por lo que exige el cese inmediato del titular de Interior.

Y la portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, ha ido más allá al pedir la dimisión de toda la cúpula del Ministerio de Interior. "Fernando Grande-Marlaska fue un buen juez, un hombre respetado, pero hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo y también toda su cúpula".

El Gran Wyoming no da crédito de lo "poco" que Álvarez de Toledo ha insultado a Marlaska: "¿Y ya está?, ¿solo que es un buen juez y que ahora es un ministro acabado? En fin, no sé que me sorprende más, si las posibles injerencias en el poder judicial o que le haya insultado tan poco", reconoce el presentador.

Además, se fija en que no sólo le ha sorprendido a él: "¿Os habéis fijado en el principio del vídeo?, entra una mano de su compañero recordándole su función en el partido: 'Haz un combo mortal, a la yugular, di que su padre fue un terrorista y que se ha cagado a los reyes magos'", bromea el presentador.