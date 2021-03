España se ha convertido en el séptimo país del mundo en regularizar la eutanasia. Un hito con el que, como ha expresado El Gran Wyoming en su arranque en El Intermedio, "los españoles ya tenemos el derecho a morir dignamente".

Aun así, El Gran Wyoming ya ha advertido de que no hará uso de ella: "Me queda tanto por hacer...", ha expresado el presentador, que ha instado a que, ya que se ha garantizado el derecho a morir dignamente, se garantice el derecho a vivir dignamente: "El Gobierno ha elaborado una nueva ley de alquiler en la que no pone límites de precios...". Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.