El Partido Popular ha anunciado que abandonará Génova 13, su sede nacional. Una decisión que se ha anunciado después de su Comité Ejecutivo en el que ha abordado su batacazo electoral del 14 de febrero. Unos negativos resultados que deja al PP al borde de la irrelevancia en Cataluña y que se produce tras las nuevas revelaciones de luis Bárcenas y en pleno juicio por la caja b del partido, que incluye la causa de la reforma en negro de la sede nacional.

"Cambiaremos la sede nacional del PP de ubicación, no podemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales", ha anunciado Pablo Casado. Unas palabras que llaman la atención de El Gran Wyoming, que afirma que "cualquiera diría que está intentando reconectar con su electorado mudándose al edificio de enfrente". Algo que el presentador considera "un error" teniendo en cuenta lo que el propio líder del PP decía en 2018, cuando defendía que no iba a cambiar la sede al "edificio de enfrente" ya que eso no les "reconectaría con sus votantes". Puedes ver el momento completo y el análisis de Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.