laSexta estrena 'Los Borbones: una familia real', una serie documental en la que se descubre una imagen de la familia real muy distinta a la que se ofreció durante décadas a los españoles. A través de un inmenso archivo documental y entrevistas con el entorno de la corona y periodistas expertos, la serie nos permite ir más allá de la fachada de familia perfecta y conocer los detalles de cómo era la vida tras las puertas de la Zarzuela.

Este proyecto audiovisual cuenta con una emisión simultánea en abierto, a través de laSexta, y en ATRESplayer PREMIUM. Al término del primer capítulo, los suscriptores podrán disfrutar de la segunda entrega en la plataforma. La serie documental cuenta con un total de seis episodios. En El Intermedio muestran en el vídeo principal de esta noticia "un momentazo de ese documental en el que Juan Carlos I desvela que tiene algo que nadie imaginaba y no, no es una cuenta en Suiza ni una amante" sino "la conciencia tranquila". "Me quedo muerta, como la relación de Juan Carlos y Sofía", afirma 'Wyo Javier'. Pero no solo eso, en el vídeo de arriba puedes ver más momentazos como el momento en el que se gastan bromas durante una sesión de fotos en la que estaban, incluso, Marichalar y Urdangarin.

Sin embargo, el vídeo que más llama la atención a 'Wyo Javier' es en el que el rey Juan Carlos afirmó que para él Franco era "una figura decisiva, histórica y políticamente para España, un ejemplo vivo diario por su desempeño patriótico al servicio de España": "Supo resolver nuestra crisis de 1936. Siento por él un cariño muy grande y admiración". "Estas palabras hay que traducirlas y no porque estén en francés, sino porque son fuertes", afirma alucinado 'Wyo Javier', que recuerda que llama "crisis de 1936 al sangriento conflicto que comenzó con la sublevación del general Franco y acabó con una guerra civil en España con decenas de miles de muertos y casi 40 años de dictadura". Puedes ver su respuesta al completo en el vídeo de arriba.