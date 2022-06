Tras el asalto a la valla de Melilla más trágico, que tuvo lugar el pasado viernes y que se saldó con decenas de muertos y heridos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compadecido ante los medios para mostrar su respaldo a las autoridades marroquíes: "Ha sido un asalto violento y bien organizado, pero bien resuelto por los dos cuerpos de seguridad", aseguraba, además de "agradecer el trabajo" realizado a pesar de la dureza de las imágenes que este asalto nos ha dejado.

Unas palabras que no pasan desapercibidas para El Gran Wyoming, que le responde: "Francamente no sé si viendo el resultado de esta tragedia con decenas de migrantes muertos y unas autoridades marroquíes que, hasta donde sabemos, pueden ser acusadas de no haber socorrido a los heridos, todo esto se puede calificar de muy bien resuelto. Les daría un 'necesita mejorar', concretamente respecto a los derechos humanos".