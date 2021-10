El concurso de 'Lo vota, no lo vota' tomaba el pulso a los votantes catalanes. Los participantes ganan si logran localizar por la calle a un votante de una determinada formación solo guiándose por su aspecto.

Thais Villas pedía a la primera jugadora que buscara a un votante de JuntsxCat. La mujer elegida, que ya había votado, explicaba que lo ha hecho por la CUP. "Ya os he dicho que no doy el pego para nada. Nunca he sido de derechas, mi madre ya me decía que era muy torcida".

¿Y un votante del PSC? El hombre al que para decía que estaba indeciso pero que Illa le gustaba. Como ha superado la prueba tenía que encontrar a un votante del PP, pero la chica a la que para no opinaba lo mismo: "Por qué poco, la madre seguro que vota al PP", bromea la concursante.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.