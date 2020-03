Después de una semana de ausencia por la cuarentena del coronavirus, El Intermedio regresa con cada colaborador desde su casa. El Gran Wyoming realiza un monólogo nada más arrancar el programa sobre la crisis que está viviendo prácticamente todo el mundo. "No estoy afectado por el coronavirus, estoy bien, esta es mi cara normal, ¡acostúmbrese!", destaca el presentador.

"Durante 2000 y pico programas hemos estado metidos en un plató y, ahora, estaremos cada uno en nuestra casa como la situación lo requiere", explica Wyoming, quien afirma que cada colaborador del programa estará realizando su papel.

"La verdad es que nunca pensé que me enfrentaría a un momento como este", confiesa el presentador al recordar cómo fue el día que le dijeron que se tenía que ir a su casa a hacer el programa. Además, Wyoming, bromea sobre una duda que le surgió en ese momento: "Pero, ¿a cuál de mis mansiones me tengo que ir?".

Sobre como está pasando esta cuarentena, el presentador lo tiene claro: "No estoy pasando por mi mejor momento, me he zampado toneladas de comida al estar encerrado".

Por otro lado, el presentador destaca el objetivo que tiene El Intermedio en estos difíciles momentos para la sociedad: "Queremos aliviar esta cuarentena todos los que nos ven, especialmente los que están viviendo una situación complicada por el espacio, porque tengan que teletrabajar, a las personas mayores que están solas o a los que les han pillado fuera de sus hogares".

Por eso, el presentador manda un mensaje de esperanza: "Esto también pasará, algún día lo recordaremos como una anécdota dentro de nuestra existencia". Además, manda un agradecimiento profundo de parte de todo el equipo a "las personas que están haciendo un trabajo heroico como el personal sanitario que está en primera línea de las trincheras parando el virus".

Pero el presentador no se olvida de las personas "que habitualmente son invisibles para nosotros", esas que "están en el fondo de una caja en el supermercado o las que limpian o conducen los transportes": "Para todas ellas, un fuerte abrazo de todo el equipo".

Otros momentos destacados

En el primer 'Intermedio desde el sofá', Thais Villas también ha entrevistado a Noemí Julián, una española que reside en Italia que ha explicado cómo están viviendo la pandemia del coronavirus en el país transalpino. "Pensaba que sería un desastre y que no aguantaría ni dos días en casa. Al principio me puse muy nerviosa, me preocupé mucho, mis 'compis' de piso se fueron y me dio una crisis, pero poco a poco me tranquilicé", ha explicado esta joven en El Intermedio.

Federico Steinberg, economista, también ha desgranado el impacto económico del coronavirus en una entrevista con Andrea Ropero en El Intermedio: "Se habla de que incluso el Banco Central imprima mas dinero y se lo mande directamente a las cuentas bancarias de la gente para que pueda aguantar".

"Hace diez días era el mercado el que tenía que resolver nuestros problemas y ahora nos conformamos con que lo haga el supermercado": así ha comenzado Wyoming a analizar la fragilidad del sistema de consumo después de que la pandemia de coronavirus haya provocado que se implementen drásticas medidas que tendrán un impacto económico.