Tras el archivo de las tres causas que el rey emérito aún tenía abiertas en España, El Gran Wyoming 'felicita' al monarca en El Intermedio: "Enhorabuena a don Juan Carlos, que ha conseguido que sus investigaciones pasen a ser como su cargo, totalmente eméritas", afirma el presentador, que escenifica en el plató la reacción del emérito al enterarse de la noticia.

Además, Wyoming reflexiona sobre los argumentos esgrimidos por la Fiscalía para cerrar las investigaciones: "No dice que el emérito no haya hecho nada, sino que ella no puede hacer nada para inculparle", apunta el presentador, que supone que el Ministerio Fiscal ha llegado a estas conclusiones "leyendo la Constitución", en concreto el artículo que hace referencia a la inviolabilidad del rey.

"También podrían haber aprovechado para leer el artículo 14, que dice que los españoles son iguales ante la ley", señala no obstante Wyoming, para quien la Carta Magna "es como la Biblia": "Está llena de contradicciones, casi nadie se la ha leído entera y habla de un señor muy mayor que no para de putear a su hijo".

