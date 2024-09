Thais Villas regresa a El Intermedio con una nueva entrega de "Hablando se enciende la gente", su sección del programa en la que sale a la calle para abrir debate con los ciudadanos sobre temas de actualidad. Esta vez, la reportera abordan el tema de la inmigración. Una de las participantes afirma que cree que a los inmigrantes se les debe "dar una oportunidad, un trabajo, una casa, algo", sin embargo, también añade una condición contundente: "pero como no cumplan, a su país".

Por su parte, otra mujer afirma que defiende la inmigración: "A mí esa gente me da muchísima lástima porque una madre para mandar a su hijo al mar tiene que estar desesperada". "Además, esa gente hace trabajos que nosotros no queremos hacer", añade la mujer, que, cuenta que su hija está trabajando en Islas Caimán: "Me gustaría que a ella no la trataran allí como tratamos aquí muchas veces a los migrantes". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.