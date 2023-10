Cristina Gallego decidió llevar más allá una de sus imitaciones y convertirse en Margarita Robles para visitar el Ministerio de Defensa o, como lo definió ya en su papel de 'ministra', "su segunda residencia". La humorista se paseó por alguna de las estancias del ministerio y, al llegar a 'su despacho' se encontró con una invitada muy especial: la verdadera Margarita Robles.

La ministra no dudó en transmitir su alegría por la visita de Cristina. Como destaca la humorista, "el ministerio de Defensa es tan exigente" que se tienen que dividir, de ahí que haya dos Margaritas. La ministra no duda en añadir que ella sola no puede y que necesita a 'Margarita 2' que es la que le da "ánimo y fuerza".

La complicidad entre ambas era evidente, tanto que la ministra llegó a afirmar que iba a terminar llamando a 'Margarita 2' "Marga". Un gesto de confianza que permitió a Cristina preguntar a la ministra cuántos pañuelos tiene, un complemento que es imprescindible en sus looks. La Margarita dijo que "muchísimos" y no dudó en mostrarle algunos de ellos. Además le explicó que los utiliza ya que es "muy friolera" y siempre necesita "algo para protegerse". Como contaba, esto es algo que la gente sabe por eso siempre se los regalan, lo que hace que asocie cada pañuelo a una persona.

laSexta.com recupera en el 12 de Octubre los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.