Mikel Ayestaran ha acudido esta jornada a la zona al norte de Kiev. Es el primer territorio que ocuparon los rusos, y el último del que han salido hace apenas 6 días. "Aquí no encontraron una fuerte resistencia por parte del ejército ucraniano, no hubo grandes combates y por tanto no hubo esa destrucción", ha explicado el corresponsal.

Allí se encuentran muchos de los niños que, cada verano, acuden a España para intentar huir de la radiactividad. "Las familias no tenían ninguna información porque esta zona está totalmente incomunicada. No hay internet", ha aseverado Ayestaran, que ha asegurado que le han contado cómo han vivido estas semanas "con muchísimo miedo". Puedes escuchar su relato en el vídeo principal de esta noticia.

Mikel Ayestaran relata el horror vivido por los ciudadanos de Irpin

Un día más, Mikel Ayestarán conecta desde Kiev con El Intermedio para repasar las últimas noticias de la guerra en Ucrania. En este vídeo, comparte lo que le han contado los ciudadanos evacuados de la ciudad de Irpin.