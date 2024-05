El domingo 12 de mayo se celebran las elecciones catalanas y, como ya es tradición, Thais Villas lleva hasta Cataluña una nueva edición de 'Lo vota, no lo vota', en el que pide a una ciudadana encontrar tres perfiles muy concretos de votantes.

En el vídeo sobre estas líneas, Mireia se enfrenta a este reto donde la primera prueba es dar con alguien que vaya a votar a Esquerra Republicana. "Tiene que ser alguien muy catalán", afirma la concursante, que no es capaz de describirlo, aunque según ella, "se ve". Para encontrarlo, pregunta a la gente por la hora en catalán, lo que fascina a Thais Villas: "Me ha encantado, pero la tía qué truquito tiene", alucina la reportera.

La elegida es Dorotea, una mujer que, según Thais "se va de excursión". "No cariño, voy al homeópata", le responde la mujer, que asegura que votará a la CUP: "¿Ves este look mochilero?", reacciona tras ver a Thais y Mireia lamentarse por el error. "Dorotea es lo mas grande que nos hemos encontrado", comenta la reportera al verla realizar movimientos espontáneos de su clase de seitai. Antes de despedirse, Mireia hace un llamamiento: "Una pareja también me sirve, estoy soltera".