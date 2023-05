Sandra Sabatés se convierte por un día en profesora de los alumnos Dani Mateo y El Gran Wyoming, que les toca aprender la lección sobre la calidad de la educación pública en España. Y, es que un informe elaborado por la Asociación Sociedad Civil por la Educación ha determinado que País Vasco, Cantabria y Galicia sean las comunidades que encabecen esta lista; mientras que Andalucía, Madrid y Murcia son las encargadas de cerrarla.

Entre los ocho indicadores básicos del sistema que se evalúan están la inversión que se realiza en educación pública en relación con el PIB de la comunidad autónoma y las que tienen la tasa de abandono temprana más alta.

"Me temo que esos datos están a punto de cambiar", espeta Wyoming desde su pupitre, donde no para de 'pelearse' con su compañero Dani Mateo; y asegura que él se pira porque se está "rayando": "¿Sabes cuál es el único porcentaje que me importa? El del 2% de la batería de mi móvil", suelta.

Unas declaraciones que Sandra Sabatés utiliza para lanzarle este dardo: "En tu caso no se consideraría abandono temprano, sino jubilación". "¡Eres mi crush!", reacciona al instante Dani Mateo, que no puede evitar reírse de El Gran Wyoming y del 'zasca' que acaba de recibir. Puedes ver este momentazo en el vídeo principal de esta noticia.