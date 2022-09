Con el regreso de El Intermedio también volvieron los baños de realidad de Andrea Ropero. En esta ocasión, la reportera compartió un mensaje de un tuitero en el que se quejaba de las largas vacaciones de Wyoming: "Para ser de izquierdas nunca he visto un trabajador con dos meses de vacaciones", se leía en el mensaje.

"Lo primero es que deberían tenerme un respeto, aunque sea por la edad, y que no me insulten, yo no he sido un trabajador en mi vida", contestaba con ironía y rotundidad el presentador de El Intermedio, que en el vídeo sobre estas líneas hace una sugerencia al espectador: "Si quieres meterte con un rojo que trabaja menos que yo, mándale un tuit a Papá Noel".

Los 'mundos' de Ayuso y Sánchez por el ahorro energético

En este vídeo de El Intermedio, Wyoming hace un irónico análisis de las críticas de Ayuso a las políticas de ahorro energético del Gobierno y explica con luces y música de 'Bárrio Sésamo' en qué se diferencian una y otra visión del mundo.