Raúl Pérez se convierte en Abel Caballero y visita el plató de El Intermedio para hablar sobre cómo va a casar la política de ahorro energético que defiende Europa y el Gobierno con las ya famosas luces de Navidad de Vigo. "Iluminación ecológica y sostenible", indica el 'alcalde', que asegura que sus ideas "son como mi ciudad: brillantes".

"Podemos recortar en agua, en comida o en sexo, pero la Navidad no se toca", afirma un alcalde que cada vez se viene más arriba hasta lanzar un mensaje claro y contundente: "¡Don´t touch my Christmas!". "Soy muy afable hasta que me tocan las bolas...de Navidad", comenta 'Abel Caballero', que en el vídeo sobre estas líneas asegura que Mariah Carey es "del mismísimo centro de Vigo", explica que instalará una bobina humana que funcionará con él "bailando breakdance 12 horas al día" e incluso se anima a hacer una demostración de esto último.

