La Red de Apoyo Mutuo del barrio de Aluche es una despensa solidaria que da servicio a más de 300 familias desfavorecidas con las que la crisis se está cebando especialmente. Andrea Ropero ha visitado este lugar y ha podido conversar tanto con el presidente de esta asociación, Rogelio Poveda, así como con algunas de las personas que van allí a pedir ayuda para poder comer.

Entre ellas está Vanesa, una mujer que ha pasado de ser voluntaria a necesitar este servicio y que afirma que para su familia la calefacción es un "lujo". José, por su parte, asegura que después de estar trabajando desde los 12 años no se imaginaba que necesitaría pedir ayuda para comer, aunque afirma que "no se me caen los anillos".

La reportera de El Intermedio también habla con Andrea, una mujer que prefiere no mostrar su rostro y que comparte un piso de 60 metros cuadrados con otras 12 personas. En el vídeo sobre estas líneas, explica emocionada cómo viven su hijos su precaria situación: "No podemos celebrar un cumpleaños. En Navidad ellos saben que los regalos nos los dan la asociación. Son juguetes usados, pero para ellos son de mucho valor".