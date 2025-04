La Pili denuncia las trabas a las mujeres con cuerpos no normativos: "El éxito está relacionado con tu aspecto físico"

Thais Villas vuelve con 'Ok Boomer', su sección en la que habla con jóvenes prometedores que destacan en la sociedad. En esta ocasión, la protagonista es La Pili, una artista multidisciplinar que a través de la música y el baile hace una crítica social, busca desafiar los estereotipos femeninos y celebra la diversidad de los cuerpos.

La joven es de Ciudad Real pero su música es una mezcla de muchas cosas: desde sonidos jamaicanos o africanos a hip hop o sonidos de su tierra. Como explica, conoció muchos de estos estilos gracias a su tío. "Fue un despertar muy grande ya que siempre me ha encantado bailar", explica a Thais, "me gustaba bailar muchas cosas que partían de la cadera". "Ya perreabas de pequeña", le dice Villas. "Cuando descubrí todas esas danzas asociadas a esos estilos musicales fue como un despertar tremendo", añade.

La Pili tiene canciones como 'Muslona', 'No depilada' o 'Tremendo mujerón' en las que hace toda una declaración de intenciones. "Tiene que ver mucho con lo que soy y de dónde viene mi fuerza", cuenta a la reportera. "Siempre me han dicho que no y yo siempre he dicho que sí se puede", afirma. "Alguien tiene que ser la primera en hacer esto pero siempre se puede", añade.

La joven todavía sufre los comentarios de gente de la industria que le recomienda adelgazar si quiere ser alguien en este mundo. "En todos los mundos, en los que estás expuesta, por el hecho de ser mujer el éxito está relacionado con tu aspecto físico", afirma. Ese aspecto, además, es "normativo" y "si tu no encajas no puedes tener éxito". La Pili cuenta que es más habitual que sean hombres los que hacen estos comentarios. "Es muy cansado y muy agotador", se lamenta.

A pesar de ello, la artista ve avances pero "estando en 2025 deberíamos haber visto muchísimos más". La Pili explica que, por ejemplo, en la moda sigue siendo muy complicado encontrar tallas para todo tipo de cuerpos. "A veces te quieren vestir con un saco de patatas para taparte entera", afirma. "Al final no es el hecho de verme guapa es sentirte que perteneces, que hay un espacio para ti", concluye.