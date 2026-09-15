Wyoming, sobre el escándalo de las listas de espera sanitarias en Madrid: "Es jugar de forma irresponsable con la salud"

Varios jefes de sección del Hospital Ramón y Cajal cambiaban la prioridad de los pacientes que estaban a la espera de una intervención para, de esta manera, reducir las listas de espera.

El Gran Wyoming, la inicio de El Intermedio, se hace eco de una de las noticias más polémicas del día: "Varios jefes de sección del Hospital Ramón y Cajal, un centro de referencia en Madrid al que están adscritos más de 600.000 pacientes, se han dedicado a arreglar el problema de la listas de espera sanitarias con creatividad".

El presentador indica que estos jefes "cambiaban la prioridad de los pacientes que estaban a la espera de una intervención haciendo que operaciones que se consideraban urgentes ya no lo fueran tanto". Esto lo hacían sin consultar a los especialistas que las habían indicado.

Así, conseguían reducir las listas de espera. "¿A que son astutos?", señala, irónico. "Probablemente mucho digáis que esto es jugar de forma irresponsable con la salud y la vida de miles de personas", señala Wyoming, "pero nada de eso, es usar el poder de la mente para arreglar los problemas".

"De hecho, han arreglado de una sola vez la salud de sus pacientes y su propia economía", añade, "porque estos jefes parece ser que cobraban un bonus de productividad por reducir esas listas de espera". El presentador indica que no se puede descartar que en la Comunidad de Madrid se empiecen a solucionar todos los problemas de sus ciudadanos usando el poder de la mente.

Wyoming recuerda que Isabel Díaz Ayuso "suele decir que Madrid es la suma de todos los acentos, pero, por lo que vemos en los titulares, algunos de sus gestores son más bien la suma de todos los jetas".

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