En los días previos al final del curso escolar, Thais Villas se adentró en el universo de las ideas y sueños de los más jóvenes al visitar un colegio. Su misión: descubrir cómo los niños imaginarían su escuela ideal si tuvieran el poder de dirigir el centro educativo. Aunque los niños estaban ansiosos por las vacaciones, compartieron con entusiasmo sus propuestas para mejorar su colegio, revelando una mezcla de creatividad y sinceridad.

Para muchos de los alumnos, el año escolar ha pasado volando. "Se nos ha hecho corto", aseguró Amara, mientras Daniela agregó que, a pesar de las ganas de vacaciones, "nos gusta el colegio". Sin embargo, no todo es perfecto en su día a día. Daniela señaló uno de los aspectos más negativos: "No me gusta que nos griten los profesores". Martín, por su parte, defendió la autoridad de los docentes, diciendo que sin ese rigor, "no nos darían nuestro merecido".

Cuando Thais le preguntó sobre los cambios que introducirían si fueran directores, las respuestas son tan diversas como sorprendentes. Amara, por ejemplo, se inclinó por una mayor decoración en el centro, mientras que Lidia sueña con una fiesta de pijamas. Mateo, en cambio, abogó por más tiempo de recreo y menos tiempo en clase. Por su parte, Mario pidió "una bola de discoteca" en las aulas.

Más allá de los elementos decorativos y recreativos, los niños tienen opiniones firmes sobre los aspectos del colegio que les gustaría cambiar. Hiperión no ocultó su descontento con algunos profesores, señalando que "la mayoría de las veces está enfadada y chilla". Erika, aunque aseguró que no cambiaría a su profesora favorita, desearía que no les pidiera callar tanto "cuando casi nunca hablamos". Martín, por su parte, tiene en mente una reforma específica para su profesor de inglés, que lo llama la atención por hacerle notar sus errores, especialmente cuando conversa con el compañero al lado.

El terreno del recreo también fue objeto de transformaciones radicales. Daniela propuso sustituir una cancha de fútbol por un "parque acuático", mientras que Martín añade un "tren que te lleve por todo el patio".

Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.