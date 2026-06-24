El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' le cantan a Aznar: "Todos unidos, al perro echamos, que se vaya con Puigdemont"

Dani Mateo y el Gran Wyoming analizan las últimas declaraciones de José María Aznar en el que ha hablado sobre los casos de corrupción del Gobierno y, además, también se ha dirigido a los jóvenes.

El Intermedio vuelve a abrir la 'Iglesia Aznariana' con el 'monaguillo Mateo' y el 'papa Wyoming'. El 'monaguillo' decide aliviar el calor abanicándose con la santa pala de pádel del Aznarísimo. Esto enfada al 'sumo pontífice'. "Te mereces un buen azote", le dice.

Como anuncia Wyoming, el Aznarísimo "ha vuelto a premiarnos con su presencia para abrirnos los ojos ante la infinidad de casos de corrupción que acorralan al Gobierno". "Son tantos que ni el 'monaguillo Mateo' podría contarlos", añade.

Así, Aznar afirma que "hay fiscales condenados, mandos policiales investigados o ministros condenados". "El principal argumento que se da para eludir el reproche de corrupción es presumir de incompetencia", ha señalado.

"Bendito sea Aznar porque con él los corruptos no se colaban por ninguna rendija", indica el 'papa Wyoming'. "No hacía falta, las invitaba a la boda de su hija", apunta el 'monaguillo Mateo'. El expresidente popular también ha afirmado que el Gobierno "amordaza al Congreso".

"Oh, señor Aznar, líbranos de Sánchez que tiene amordazo al poder legislativo", reza el 'sumo pontífice'. El exlíder popular también se ha dirigido a los jóvenes, señalando que, si se les dice que están "heredando un montón de basura, luego no podemos sorprendernos de que quieran repudiar su herencia".

"Bendito sea nuestro dios Aznar, porque con su sabiduría nuestra alma empapa", comenta Wyoming. Explica que lo que ha querido decir Aznar es que "Sánchez es un payaso". Y, junto al 'monaguillo', entonan una canción: "Yo destruiré este gobierno dictador, quién puede hacer, quién pueda hacer que haga algo por favor. Todos unidos, al perro echamos, que se vaya con Puigdemont. Gloria a Aldama, por lo que dijo, aunque la mitad se lo inventó".

La feligresa Thais Villas visita la iglesia aznariana y les dice que la iglesia pide una reforma. "El aznarismo nos ha guiado durante años, pero creo que es el momento de sosegar nuestro mensaje y buscar el entendimiento con otros partidos", explica.

Villas sugiere comenzar a adorar al Borja Sémper. "¿Pero ¿qué dice esta hereje?", se alarma el 'sumo pontífice'. El 'papa Wyoming' le pide al 'monaguillo' que destruya la figura de Sémper, y este le dice que no es capaz. "¿Ha visto esos labios? No se merecen un martillo, se merecen, como mucho, un pico", explica.

El monaguillo, además, de acuerdo con las palabras de Thais, señala que se debe "perdonar y amar a nuestros enemigos". "A veces la izquierda también hace cosas buenas", añade. Esto enfada al 'papa Wyoming', pero Villas le anima a formar parte de la 'Iglesia Semperiana'.

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