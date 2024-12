La paciencia de la vendedora de una tienda de hípica con Isma Juárez: "No te pongas eso, es para el caballo"

Isma Juárez ha visitado la Madrid Horse Week, una importante feria del mundo del caballo para conocer todo aquello que rodea a la hípica. El reportero ha conocido a Lola, encargada de una tienda en la que es posible encontrar infinidad de productos para los caballos.

Lola explica a Isma que un objeto imprescindible cuando se va a concursar es la corbata. "¿En serio?", responde, Juárez, alucinado, "¿no puedes ir así, medio despendolado?", "No, es reglamento que lleves una corbata", explica Lola. Le indica que, además, esta debe ser blanca. Isma se prueba una de estas corbatas y Lola le dice que tiene planta de jinete. "Ahora necesito un pura sangre", responde el reportero.

Isma quiere saber cuál es el producto más barato de la tienda. Lola explica que tiene llaveros por 1,25 euros y, además, le regala uno para que recuerde su visita. Lo más cara es una silla de montar "de nivel alto". La vendedora le muestra dos tipos de sillas, de doma y de salto. "La de salto debe estar más amortiguada", comenta Juárez. Lola aclara que no, que la de doma no tiene tanta movilidad mientras que la de salto sí.

Juárez prueba una de las sillas y, además, pretende ponerse otro accesorio. "No te pongas eso, es para el caballo", le aclara Lola. "No me estás poniendo las cosas fáciles", se 'queja' Isma. El reportero, finalmente, no consigue saber cuánto vale un caballo por ello se decide por un poni, al que bautiza como 'Wyo wyo'.