Pablo Ibarburu ha realizado las labores de rastreo en pleno Intermedio. Eso sí, antes de que haya contagios: "Soy un rastreador preventivo, lo que hacemos es adelantarnos a los acontecimientos para prevenir la situación antes de que haya contagios para estar preparados para actuar en las zonas", ha reconocido en una entrevista telefónica con una mujer.

Ibarburu se ha metido en la piel de un rastreador del Ministerio para gastar una broma a los entrevistados. Así, ha realizado cuestiones fundamentales para conocer la expansión de la pandemia en España: "¿Qué descripción cree que se ajusta mejor a su personalidad? 'A': soy una persona sociable, me gustan todas las salsas; 'B': me relaciono con muchas personas pero tengo pocos amigos de verdad o 'C': me paso las noches sola con mis gatos viendo reposiciones de 'Aquí no hay quién viva'.

La mujer, que tiene 70 años, afirma que le daría un "siete y medio" al Ministerio de Sanidad. Eso sí, sobre la gestión de la pandemia solo puede pedir "que dimitan ya todos": "Y el coleta que se peine y se ponga una chaquetita", ha espetado la entrevistada.

Además, Ibarburu ha hecho el seguimiento de otras personas a las que ha preguntado en qué lugares han estado en los últimos días: "¿Sex shop o algo similar?", ha querido conocer el colaborador de El Intermedio.

Ibarburu también ha preguntado a los entrevistados si les gustaría ser "vigilantes responsables", un supuesto nuevo cargo del Ministerio de Sanidad en el que "ciudadanos se integran entre la sociedad actuando como si fueran ciudadanos normales, pero informando al Gobierno sobre quienes se están saltando o no las normas".

Pero para desempeñar el cargo, Ibarburu pide algo más: "¿Tiene usted licencia de armas?", le pregunta a un hombre que afirma que estaría dispuesto a sacársela si se la pagara el Ministerio: "Tampoco voy a matar a nadie, pero asustar sí, ¿no?".

¿Delatarías a amigos que no respeten las medidas de seguridad?

