Pablo Ibarburu crea en El Intermedio 'El rastreador preventivo', un rastreador normal que se adelanta a la situación para prevenir los contagios. Para ello, el colaborador realiza varias llamadas telefónicas haciéndose pasar por la figura de este 'rastreador preventivo' para conocer a través de un divertido test si los españoles y las españolas están siguiendo las medidas de seguridad frente al coronavirus.

En el cuestionario, Ibarburu pregunta a una mujer por los lugares que ha visitado frecuentemente sin sospechar que ésta solo ha ido a uno: y no, no ha sido ni un bar ni un restaurante, sino el supermercado. Una confesión que deja alucinado a Ibarburu, quien le aconseja que salga más ya que ahora "el comercio lo está necesitando". "Ya lo sé, pero hijo de mi vida, cuando se tiene una pensión cortita no puedes ir a los bares todos los días", destaca la mujer.

Por otro lado, Ibarburu habla con un hombre sobre sus contactos estrechos: "¿Cuántos amigos cercanos cree que tiene en total en el mundo?". "Tengo 30 amigos", afirma el hombre, que deja descolocado al colaborador de El Intermedio. "¿Es posible que se esté flipando?", pregunta el presentador. Además, Ibarburu le ofrece la posibilidad al hombre de "delatar a alguno de sus amigos que respete poco las medidas de seguridad".