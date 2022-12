El director de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, asegura que cuentan con las medidas necesarias para poder trasladar con seguridad a las personas que rescatan del Mediterráneo. "Llevamos un año y medio haciendo este trabajo, y hemos rescatado ya a más de 5.000 personas".

La resolución del Gobierno de paralizar el barco de rescate le sorprende: "Ahora creo que Pedro Sánchez tiene un problema en el brazo izquierdo y solo abre uno".

"Tenemos un problema inmenso, han muerto ya 20 personas desde que tenemos el barco retenido", explica el activista que tacha de "inmoral" la decisión del Gobierno. "En una situación de emergencia, cuando hay vidas en peligro, no hay ni líneas ni rayas ni fronteras ni impresos ni papeles. Hay que actuar de forma inmediata y resolver después", zanja Camps.

Confía en que la situación mejore, y que el barco de salvamento no esté parado. A lo que Wyoming responde que "ojalá el día que Open Arms no tenga que salir a la mar sea porque no hay necesidad y no porque no se lo permitan".