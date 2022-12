José Ignacio Goirigolzarri ha reconocido que cuando se hizo cargo de Bankia la entidad se enfrentaba a graves problemas, aunque ha evitado responsabilizar a Rodrigo Rato.

El Gran Wyoming ha convertido la ruda noticia en versos a la altura de los de Lope de Vega: "De color verde esperanza eran nuestros corazones cuando a bolsa salió Bankia y compramos las acciones, pero oh cruel destino, qué horrible desatino, las cuentas no cuadraban, la historia no encajaba, ¿cómo no lo intuimos?: esa copa de champagne tan solo era de cava. Y ahora son los magistrados los que juzgan a Rodrigo, como él nos solía decir, es el mercado, amigo".

El nombre de Goirigolzarri ha sido todo un reto de pronunciar para la magistrada, algo que El Gran Wyoming no ha dejado escapar.

Versionándolo con una sutil inspiración en Gloria Fuertes, el presentador ha comenzado a recitar: Goidigolzarri, Goidigolzarri, tu apellido es un martirio, no entiendo como lo haces al pedir a domicilio. Goirigolzarri, Goirigolzarri, a todos llevas al error, tú si que eres innombrable y no el malvado Voldemort".

El Banco de España ha emitido un informe en el que alerta de una posible desviación del déficit en una décima, lo que se traduciría en 1.200.000 de euros que atribuye al menor efecto del PIB nominal y al efecto de los decretos aprobados en los llamados 'viernes sociales' de Pedro Sánchez.

En esta ocasión, El Gran Wyoming se ha trasladado a Japón y ha querido recitar unos "hermosos" haikus: "Mariposa aletea. Viernes sociales de Sánchez, claro, como no paga él".

Wyoming analiza la actualidad económica: "Madridistas y atléticos ahorrarán apagando la tele en las noches de Champions"

El Gran Wyoming y Sandra Sabatés han analizado las tres noticias económicas más importantes del momento en 'Páginas Salmonete'.