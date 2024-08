Sandra Sabatés entrevistó a la sindicalista Nati Camacho en su sección 'Mujer tenía que ser'. Camacho consagró su vida a la lucha sindical. Como le contó a Sabatés, ella tomó conciencia de la importancia de la lucha sindical siendo muy pequeña. "Vengo de una familia muy represaliada y siempre, desde pequeña, recuerdo tener conciencia de clase".

Camacho trabajó en el sector textil, que, como explicó, "aglutinaba a 60.000 u 80.000 trabajadoras, la mayoría muy jóvenes". "El encargado tenía la posibilidad de corregirnos, de castigarnos y enseguida nos dimos cuenta que no podíamos aceptar aquello". Primero lograron que dejaran de castigarlas, después que hubiera un botiquín o médico en la fábrica. "Nos empezaron a mirar de otra manera, pensaron que 'son capaces de pedir lo que necesitan'", explicó a Sandra.

La lucha sindical, además, tenía una dimensión política de oposición al franquismo lo que hacía todavía más complicado el poder protestar. Nati contó que "costó mucho". "Empezaron los mineros, después el metal y después nos fuimos sumandos sectores". "Costó muchos procesos y muchas cárceles", apuntó. "Conseguimos que nos apoyaran en los barrios, los sectores profesionales, los colegios de abogados, todo el movimiento estudiantil. Era un momento donde un par de generaciones coincidimos en que cada uno, a su modo, en su medida, vivíamos en un régimen anacrónico, injusto y eso nos dio mucha fuerza, mucha energía", añadió.

Nati, además, también paso por la Dirección General de Seguridad que se encontraba en el edificio que, actualmente, aloja la sede de la Comunidad de Madrid. "Una vez que has pasado por esos calabozos y has visto como han tratado y cómo te tratan... no te deja igual".

Camacho, además, también estuvo en la cárcel de Carabanchel. Fue detenida estando embarazada. "Lo paso muy mal", recordó, "es la ultima reunión que voy a ir con tan mala suerte que a la salida de la reunión nos detienen a todos". Camacho fue llevada a la cárcel de madres de Carabanchel y creía que iba a tener a su bebé ahí. "Por suerte el calendario biológico no coincide con el real, cumplo la multa, salgo el día 2 y mi niño nace el día 12 de julio", recordó. "El final fue relativamente feliz pero viendo que todas las mujeres que se ponían de parto tenían que gritar para que las oyera la Guardia Civil, una situación terrible", añadió.

La cárcel fue demolida y la sede donde estaba la Dirección General de Seguridad no cuenta ni con una placa que cuente lo que sucedió allí. Para Camacho, esto dice de nuestra sociedad lo compleja que ha sido nuestra historia y "como hay una parte de españoles que quieren negar el franquismo y que, incluso, quieren revivir en parte esas ideas". "Creo que es inútil", concluyó, "siempre saldrá un nieto, un sobrino, un hermano, un vecino, un amigo de aquel que está en la fosa esperando que le saquemos".

En cuanto a la importancia de la lucha sindical, Nati explicó que "el capital no se distribuye de manera equitativa y esto es lo que hay que cambiar". "Hay que ganar velocidad en esos cambios", argumento, "creo que hay que hacer un impulso colectivo muy grande y en esas estamos".