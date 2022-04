Aunque cada día se adoptan nuevas sanciones contra Rusia, Europa sigue planteándose si debe cortar el grifo al gas ruso. Una disyuntiva que también afecta a 'John Mateo' y 'Yoko Gallego', que desde su cama se plantean cómo "hacer que Putin pague por todo lo que ha hecho a esa gente".

La pareja de pacifistas de El Intermedio han pensado diferentes formas de boicotear a Rusia, desde la música experimental a cambiar el vodka por todas las bebidas conocidas, pasando por dejar de pedir al hotel ensaladilla rusa: "Y eso que le tengo cariño, pasé tres noches con alucinaciones porque una tenía salmonelosis, y al despertarme tenía medio escrita 'Lucy in the Sky With Diamonds'", confiesa el John Lennon de Mateo. Finalmente, optan por una medida más drástica: quitar la calefacción. Puedes ver el sketch completo en el vídeo sobre estas líneas.