A raíz de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros, la reportera de El Intermedio, Thais Villas acudió a la calle para saber qué opinaban los vecinos de un barrio rico y un barrio obrero sobre esta noticia. Un joven de un barrio obrero declaró que le parecía "insuficiente", al igual que otra mujer que le dijo a la Villas que para vivir "tranquila" debería ser de 1.500 euros "para arriba" para poder pagar el alquiler y tener para poder "comer bien, salir y divertirse, no solo trabajar".

En cambio cuando habla con los vecinos de un barrio rico las respuestas no son las mismas. "Hombre, yo creo que la gente es conformista, quiere trabajar poco y cobrar mucho, pero eso es imposible", afirmó una joven, que aseguró que "si llegas a los 50 años y tienes un sueldo bajo a lo mejor es que no te has esforzado lo suficiente". Thais Villas también paró a un empresario calificó la medida como un "desastre", porque "cuando uno tiene 10.000 trabajadores no son 50 euros más, son 500.000 todos los meses".