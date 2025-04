Hemeroteca de El Intermedio

Una mujer de barrio rico asegura que con 1.500 euros podría mantener su nivel de vida: "Mantendría a mi asistenta"

Thais Villas no da crédito en este vídeo cuando una mujer de barrio rico asegura que con 600 euros se puede vivir normal. "No lo sé, me haces unas preguntas...", respondió dubitativa la mujer.