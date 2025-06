El Intermedio convierte en una zarzuela el 'espectáculo' entre Leire Díez y Aldama: "¿Qué rajas de mí, fontanera mía?"

El Gran Wyoming explica que en El Intermedio también "hay espacio para la cultura". "Gracias a Víctor de Aldama y a Leire Díez en Madrid ha resucitado un género muy castizo: la zarzuela", cuenta el presentador. Wyoming, entonces, anuncia una nueva obra: 'Leire, azucarillos y el delincuente'.

Gracias a la Inteligencia Artificial, El Intermedio convierte en una canción de este género chico el 'sainete' entre Aldama y Leire. "No soy fontanera ni cobarde", canta Díez, "se puede ser socialista y periodista". "Se está haciendo ya un poquito tarde, quién viene por ahí el comisionista", añade Leire.

"Disculpe, bella dama, soy Víctor de Aldama. ¿Qué rajas de mí, fontanera mía?", canta el supuesto comisionista. "No soy un parguela, si no el rey de las tramas. De aquí no me echan ni la policía", entona Aldama. Pero, Leire responde: "¿Qué haces, chulapo? Me dejas perpleja".

"Tú amigo Dolset me está empujando", replica el empresario. "Aldama y Leire, menuda pareja", añade Díez. "Qué lindos sainete estamos montando", concluye Aldama. "Si Aldama y Díez quieren atraer a un público más jóven deberían probar con otro género", sugiere Wyoming, "con todo el 'beef' que se tiran deberían hacer una batalla de gallos".