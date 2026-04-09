Mikel Herrán recuerda cuando el estrecho de Ormuz "fue España durante unos años"

Este no es el primer conflicto que se sitúa en el estrecho de Ormuz. El historiador Mikel Herrán recuerda otros episodios en este lugar, desde la conquista de los portugueses (y, técnicamente, los españoles) a la 'batalla de Ormuz'.

El estrecho de Ormuz siempre ha sido un punto conflictivo del mundo, tal y como explica Mikel Herrán en su sección 'Está todo inventado'.

El historiador cuenta que el estrecho de Ormuz es "seguramente la ruta marítima más antigua de la historia". Antes de que se descubriera el petróleo, por allí pasaban todo tipo de materiales entre las primeras civilizaciones del mundo.

Desde hace milenios, el estrecho de Ormuz se encuentra "en el centro del comercio entre algunas de las civilizaciones más ricas del mundo", como China, India, Persia o el este de África. Por allí pasaban piedras preciosas, cobre, incienso o el petróleo de la época: las perlas que se pescaban en el Golfo Pérsico y que acababan adornando las joyas de María Antonieta o los sultanes mogoles de la India.

Con tanto comercio, señala el Mikel, "muchos han tenido claro que controlar el estrecho podía dar mucha pasta". De hecho, el nombre de Ormuz viene de un reino del siglo XI que controlaría esta vía y que sufría múltiples saqueos de piratas y bandidos. Por ello, acabaron trasladando todo el reino a la isla de Ormuz.

Cada año, el reino pagaba un tributo al sha de Persia para que les protegiera y, de este modo, la isla se convirtió en el "sinónimo del lujo". Esto llevó a un monje jesuita a declararlo a su paso como un "antro de perversión y avaricia".

Durante unos años fue territorio español

El historiados cuenta que los europeos también "la hemos liado en la zona", ya que "llevamos siglos metiendo mano". Primero fueron los portugueses en el siglo XVI los que conquistaron la isla, lo que, señala, "de paso implica que, técnicamente, Ormuz fue España durante unos años".

En 1622 el sha de Irán consiguió echar a los portugueses de Ormuz con ayuda de los ingleses. Los portugueses intentaron recuperarla en la llamada 'batalla de Ormuz' donde junto a ingleses y holandeses intercambiaron 17.000 cañonazos durante dos días "y ni aún así consiguieron hundir ni un solo barco".

Esa batalla supuso el final del reino de Ormuz, ya que el sha decidió devolver el comercio a la costa iraní para poder controlarlo mejor. El estrecho, no obstante, siguió siendo un lugar estratégico para comerciar con perlas, porcelana y seda entre la India, África y Europa.

Tras todo esto, Mikel manda un mensaje a quien quiera invadir un país: "No seáis como Trump, informaros un poquito en geografía e historia y así os evitáis que pasen cosas como esta".

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