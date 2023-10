Mikel Ayestaran conecta en directo con el plató de El Intermedio para hablar sobre los ataques entre Israel y Gaza, donde se vive un bloqueo total. "En la franja de Gaza no hay lugar seguro", destaca Ayestaran, que afirma que en "anteriores ofensivas las escuelas de la ONU se respetaban, pero esta vez no". "La franja de Gaza nunca volverá a ser igual porque los bombardeos son masivos", afirma el corresponsal de guerra, que explica que "el gran problema es que no hay ningún tipo de corredero humanitario".

"No hay ninguna forma de escapar de un lugar donde están bloqueados por tierra, mar y aire", explica Ayestaran, que afirma que el hospital de referencia está desbordado: "Es una situación límite". "Estamos a las puertas de una enorme catástrofe humanitaria", insiste el periodista, que explica que esta vez a diferencia de otras ofensivas es el miedo de los israelíes, sobre todo, a los infiltrados: "Saben que han entrado miles de milicianos de Hamás".

Por último, Mikel Ayestaran resalta que ´"en algún momento esto tendrá que parar" pero "a corto y medio plazo" no es nada optimista de que "esto vaya a acabar bien": "Las cosas van a ir a muchísimo peor".