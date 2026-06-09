Miguel Ángel Gallo, estudiante con 92 años, confiesa por qué hace su tesis a mano: "No sé escribir a máquina"

Con 83 decidió comenzar a estudiar Bellas Artes, grado que finalizó con 90 años. Actualmente, está haciendo una tesis sobre arte y tiene muy claro que, cuando la acabe, quiere dedicarse a pintar.

Thais Villas charla con Miguel Ángel Gallo, un estudiante que está en plena tesis doctoral en la Universidad Internacional de Cataluña. Además, Miguel Ángel tiene 92 años. Cuando la reportera le pregunta qué tal va la tesis este confiesa que "muy esforzadamente" ya que en pocos días se enfrentará a tres tribunales que le harán un examen de la primera parte de sus trabajo.

Gallo tiene claro que, una vez pase este examen, quiere desaparecer, pero para estudiar teología. "Pero, hombre, descansa un poco, no sé, tírate una piscina, al mar", sugiere Thais. "Luego me iré a mi casa en la montaña y ahí pintaré, leeré sobre pintura y pensaré, porque no puedes estar sin pensar nada", añade Miguel Ángel.

Villas cuenta que Gallo está haciendo su tesis a mano y que no usa ordenadores. El estudiante cuenta que él maneja sin problema el ordenador, el correo electrónico o las hojas de cálculo, pero no sabe escribir a máquina, "y es mucho más rápido hacer la tesis a mano, porque corregir en el ordenador es muy difícil para mí y lo hago a mano".

Miguel Ángel es doctor ingeniero industrial y, además, ha dado clases, pero, decidió cambiar la ingenieria por la pintura. Como cuenta a Thais, él empezó a pintar en 1982 y, como no le salía bien, decidió apuntarse a la carrera de Bellas Artes, "para que me saliera".

Gallo estuvo siete años estudiando y se terminó graduando con 90 años. Los otros alumnos, que rondaban los 20 años, le hablaban muy despacio ya que, como cuenta, es sordo. "Si algo no entendía, lo preguntaba, ya está", añade.

Villas quiere saber si sigue teniendo relación con ellos. Gallo le cuenta que, de vez en cuando, se ven y se emborrachan. "¿Como no me llamas?", le dice Thais. "En cuanto me des tu teléfono", responde él.

Además de las carreras que ha estudiado y todo lo que ha trabajado en su vida, "has tenido 13 hijos, 39 nietos, 15 biznietos", destaca Villas. "16", puntualiza Miguel Ángel, "me lo dijeron hace dos semanas". "¿Cómo has tenido tiempo para tantas cosas?", pregunta la reportera.

"He tenido una mujer extraordinaria, lo primero", señala, "he ganado mucho dinero haciendo asesoramiento de empresas, pero, con 13 hijos, por mucho que ganes, ella organizaba las cosas en casa y tenía mucho tiempo porque Teresa fue realmente extraordinaria".

En cuanto acabe su tesis, quiere dedicarse a pintar. "Búscame en Instagram, Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins, y veras los 48 cuadros que ya entrego con la tesis, que llegarán a ser 70".

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