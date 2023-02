Cristina Gallego se convierte en Miércoles Addams en el plató de El Intermedio para hablar de "una guerra salvaje" entre Vox y algunos medios de comunicación conservadores. "Todo comenzó gracias a Juan García-Gallardo, un verdadero amante del terror, que le gusta poner el sonido del feto a las mujeres que quieren abortar", destaca Miércoles, que afirmó que eso fue algo que no gustó a Federico Jiménez Losantos: "Es como un combate a muerte entre Freddy Krueger y Hannibal Lecter".

"Atentos a cómo despellejaba Jiménez Losantos a García-Gallardo", destaca alucinada 'Miércoles', y es que el presentador le ha llamado de todo: "Mendrugo, vanidoso, patán... solo espero que nadie me diga este tipo de cosas porque a mí esto me enamora". Y es que, incluso, el periodista ha afirmado que García-Gallardo es "un joven majaredín que en su puñetera vida no ha hecho nada". En esta guerra entró otro ser terrorífico, Iván Espinosa de los Monteros, que se le ocurrió decir que las críticas del periodista venían el miedo a perder los dineritos que la Comunidad de Madrid invierte en sus medios afines como su locutora. Puedes ver el análisis al completo en el vídeo de arriba sobre esta guerra, donde el diario 'El Mundo' se ha sumado relacionado a Espinosa y Monasterio con la secta 'el yunque'.