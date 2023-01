"Aire irrespirable, edificios abandonados, ningún ser vivo a kilómetros a la redonda... ¡es la sede de Ciudadanos!", destaca Cristina Gallego, que afirma que "el partido naranja está viviendo su propio Apocalipsis". Y es que Begoña Villacís, "la que iba a ser la gran esperanza de Ciudadanos" ha decidido irse al PP "para asegurar su supervivencia", destaca a colaboradora de El Intermedio, que afirma que muchos la criticarán por poca ética.

"Es toda una superviviente que sabe adaptarse a cualquier situación", reflexiona Cristina Gallego, que afirma que a Villacís no se la puede acusar de haber abandonado a su gente "a la primera de cambio" sino a la tercera. Y es que el PP "llamó muchas veces a su puerta" y la vicealcaldesa de Madrid insistía en que ella no vendería sus valores y que era de centro y no de derechas como el PP. "Es una actriz cojonuda", afirma rotunda Cristina Gallego en su análisis sobre Villacís, que afirma que lleva "lleva ocho años haciéndose pasar una política de centro". Puedes ver el análisis al completo en el vídeo de arriba.