Ucrania ha llegado al Congreso de los Diputados, donde toda la Cámara ha aplaudido al ministro consejero de la embajada ucraniana en Madrid. "La verdad es que ha sido un momento emotivo", destaca El Gran Wyoming, que resalta el momento histórico: "No ha habido tanta unanimidad ni en el 23F, donde Tejero gritó que se sentaran y se tiraron al suelo para llevar la contraria".

Además, el presidente Sánchez ha advertido de las consecuencias que traerá tener más implicación en la guerra en Ucrania y ha pedido unidad y capacidad de sacrificio: "Es una crisis que va a durar tiempo, las sanciones van a tener consecuencias sobre la economía española y europea". "Bueno, españoles, parece que nos tendremos que acostumbrar a tener la luz, la gasolina, el gas y la harina cara, y por ahí no paso", destaca El Gran Wyoming, que afirma que está dispuesto a morir sin luz, pero no sin churros: "Putin, has cruzado la línea". Puedes ver el análisis completo en el vídeo de arriba.