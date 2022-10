Andrea Ropero entrevista a Carlos Rodríguez, veterinario, presidente de la Fundación 'Mascoteros' y presentador del 'Como el perro y el gato' en 'Onda Cero' después de que 160 asociaciones animalistas se hayan manifestado en las principales calles de nuestro país para pedir al Gobierno que proteja a los perros de caza de la misma forma que protegen a los domésticos. Y es que el PSOE pretende excluir a los animales de caza de la ley de protección animal se ha encontrado no solo con la oposición de Unidas Podemos sino también con el rechazo social.

¿Por qué los perros de caza quedan fuera de la ley de protección animal? "Espero que no suceda, pero creo que es un tema de parte de la caza que nunca ha hecho las cosas bien y no quiere estar controlada", explica Carlos Rodríguez, que destaca que "lo que sería terrible es que un Gobierno permitiera una excepcionalidad con algo que no tiene posibilidad de separación". Y es que Rodríguez insiste los galgos y el resto de perros "son iguales".

Preguntado por Andrea Ropero sobre si la decisión del PSOE se debe a posibles presiones, el veterinario lo tiene claro: "Indudablemente ha tenido que haber presiones". "El mundo de la caza tiene dos millones de personas, alguno de ellos tendrá poder y habrá sido el que haya preguntado por ver si pueden" no meter a los galgos en la ley de protección, explica Carlos Rodríguez. "La caza es legal, pero ten a tus perros bien cuidados"; insiste Rodríguez, que manda un mensaje a los cazadores: "Los que los cazadores que tengan bien a su perro no tienen que preocuparse de nada, no va a cambiar nada para ellos. Va a cambiar para los que no lo están haciendo bien".

"Pedimos que está sano, identificado y que proceda de una camada controlada", resalta el veterinario, que afirma que la caza "está en manos de unas personas con costumbres que si nace una camada de perros, los ahogan o matan y no lo consideran malo". "Lo consideran algo normal de su entorno, y en eso tenemos que evolucionar", afirma Rodríguez, que señala que "la obligación de un Gobierno es darle salud y bienestar a todo ser vivo". "Es una cuestión de justicia, tiene derecho a vivir y morir dignamente", insiste el experto en su entrevista con Andrea Ropero, que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.